Бентанкур став єдиним гравцем "Старої синьйори", який здав позитивний тест на коронавірус в ході нещодавнього медобстеження повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

Матч Серії А перенесений через спалах коронавірусу

Хавбека вже помістили на карантин, у нього немає жодних симптомів COVID-19.Відзначимо, що раніше хворобу виявили в одного з клубних працівників. Ювентус перебуває в контакті з відповідними органами охорони здоров'я для визначення ефективної реалізації протоколів, необхідних для проведення тренувальної та змагальної діяльності команди.

До слова, наступний матч туринці проведе 6 березня, суперником Роналду та Ко стане римський Лаціо.

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