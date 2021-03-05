Ювентус оголосив про виявлений коронавірус у провідного гравця
Туринський Ювентус має нові проблеми пов'язані з коронавірусом.
Бентанкур став єдиним гравцем "Старої синьйори", який здав позитивний тест на коронавірус в ході нещодавнього медобстеження повідомляє офіційний сайт Ювентуса.
Матч Серії А перенесений через спалах коронавірусу
Хавбека вже помістили на карантин, у нього немає жодних симптомів COVID-19.Відзначимо, що раніше хворобу виявили в одного з клубних працівників. Ювентус перебуває в контакті з відповідними органами охорони здоров'я для визначення ефективної реалізації протоколів, необхідних для проведення тренувальної та змагальної діяльності команди.
До слова, наступний матч туринці проведе 6 березня, суперником Роналду та Ко стане римський Лаціо.
Аталанта загризла Кротоне: комфорт Маліновського – не в пріоритеті, герой матчу все наочно пояснив