Ювентус на офіційному сайті повідомив про підписання 25-річної швейцарської нападниці Аліши Леманн.

Динамо несподівано розформувало жіночу команду – відома причина

Контракт із футболісткою розрахований на 3 роки. Цікаво, що не так давно до Турину перебрався бразилець Дуглас Луїс, який є хлопцем Леманн. В угоді також була умова, що Аліша має перебратись до Ювентуса.

Відзначимо, що завдяки своїй яскравій зовнішності Аліша Леманн є найпопулярнішою футболісткою в Instagram, маючи 16,7 млн підписників. Окрім Астон Вілли Леман пограла за Янг Бойз, Евертон та Вест Хем.

Англія – Швейцарія: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2024