Ювентус оголосив про трансфер найпопулярнішої футболістки світу
6 липня 14:50 - Читать на русском
Швейцарська нападниця Аліша Леманн стала гравчинею туринського Ювентуса.
Ювентус на офіційному сайті повідомив про підписання 25-річної швейцарської нападниці Аліши Леманн.
Динамо несподівано розформувало жіночу команду – відома причина
Контракт із футболісткою розрахований на 3 роки. Цікаво, що не так давно до Турину перебрався бразилець Дуглас Луїс, який є хлопцем Леманн. В угоді також була умова, що Аліша має перебратись до Ювентуса.
Відзначимо, що завдяки своїй яскравій зовнішності Аліша Леманн є найпопулярнішою футболісткою в Instagram, маючи 16,7 млн підписників. Окрім Астон Вілли Леман пограла за Янг Бойз, Евертон та Вест Хем.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter