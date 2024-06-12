"Стара синьйора" нарешті визначилась з наставником, який стане наступником Массіміліано Аллегрі на тренерському містку туринців.

Новим головним тренером Ювентуса став Тьягу Мотта, повідомляє офіційний сайт "б'янконері".

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41-річний фахівець підписав з туринцями угоду до 30 червня 2027 року. Фінансові умови не розголошуються.

Нагадаємо, Мотта розпочав тренерську кар'єру у 2018 році у молодіжній команді ПСЖ. Згодом перебрався в Італію, де очолив Дженоа. Крім цього, були Спеція та Болонья, яку він зумів вивести у Лігу чемпіонів, фінішувавши у Серії А на п'ятій сходинці.

Попереднім тренером Ювентуса був Массіміліано Аллегрі, якого звільнили 17 травня через поведінку під час і після фіналу Кубка Італії (він очолював команду з травня 2021 року).

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