Захисник Ювентуса Мері Деміраль повернувся до тренувань у загальній групі.

Демірал, Де Лігт та К'єлліні / фото: ФК Ювентус

Захисник здав два поспіль негативних тести на коронавірус, тож тепер може повернутись до тренувань, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

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Втім, у туринців на самоізоляції залишаються Леонардо Бонуччі та Федеріко Бернардескі. Участь Деміраля у сьогоднішньому матчі з Наполі під питанням, оскільки він лише сьогодні зможе розпочати тренування у загальній групі.

До слова, турок провів 23 матчі у складі Ювентуса у поточному сезоні, відзначившись 1 результативною передачею.

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