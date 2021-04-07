Ювентус оголосив про повернення захисника перед принциповим двобоєм з Наполі
12:58 - Читать на русском
Захисник Ювентуса Мері Деміраль повернувся до тренувань у загальній групі.
Захисник здав два поспіль негативних тести на коронавірус, тож тепер може повернутись до тренувань, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.
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Втім, у туринців на самоізоляції залишаються Леонардо Бонуччі та Федеріко Бернардескі. Участь Деміраля у сьогоднішньому матчі з Наполі під питанням, оскільки він лише сьогодні зможе розпочати тренування у загальній групі.
До слова, турок провів 23 матчі у складі Ювентуса у поточному сезоні, відзначившись 1 результативною передачею.
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