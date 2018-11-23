Ювентус оголосив про перестановки в керівництві після відходу Маротти

У структурі туринського Ювентуса відбулися кадрові зміни після того, як клуб покинули генеральний і фінансовий директори – Джузеппе Маротта та Альдо Мацція.

У керівництві "зебр" відбулися структурні зміни, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

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Відтепер організацію в клубі розділено на три гілки: спортивну, за яку відповідатиме спортивний директор Фабіо Паратічі, фінансову – Джорджо Річчі, сервісну – Марко Ре.

Роботу цих функціонерів координуватимуть президент та віце-президент туринців, які підзвітні раді директорів клубу. Відзначимо, що організаційні зміни в Юве зумовлені, що екс-гендиректор "Старої синьйори" Джузеппе Маротта стане генеральним директором Інтера – найпринциповішого суперника туринського гранда.