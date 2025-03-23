У неділю, 23 березня, Ювентус оголосив про звільнення головного тренера Тьяго Мотти.

Екс-тренер Мілевського та Маліновського очолить Ювентус – звільнення Мотти туринцям влетить в кругленьку суму

"Клуб дякує Тьягу Мотті й усім його помічникам за проявлений професіоналізм і роботу, виконану за ці місяці з ентузіазмом і самовіддачею, і бажає їм усього найкращого в майбутньому", – йдеться в заяві.

Водночас "Стара синьйора" оголосила ім'я нового наставника. Ним став Ігор Тудор, який вже завтра проведе своє перше тренування.

Як інформує Gazzetta dello Sport, хорватський фахівець підпише короткостроковий контракт до кінця сезону. Однак якщо йому вдасться вивести Ювентус у Лігу чемпіонів, його угоду автоматично буде продовжено.

Ювентус зараз посідає п'яте місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 52 очки після 29 турів.

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