Керівництво Ювентуса не стане звертатися до CAS, щоб оскаржити рішення УЄФА.

Ювентус зі смиренням ухвалив рішення УЄФА виключити туринський клуб із розіграшу Ліги конференцій у сезоні 2023/24. Як заявив президент Ювентуса Джанлука Ферреро, клуб не подаватиме апеляцію в CAS.

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Також "бьянконері" не стануть оскаржувати свій штраф. "З відмовою від апеляції ми хочемо остаточно закрити це питання. Ми вважаємо за краще покласти край періоду невизначеності. У новому сезоні Ювентус зосередиться на чемпіонаті та Кубку Італії", – зазначив Ферреро.

Місце Ювентуса в Лізі конференцій зайняла Фіорентина, яка за підсумками минулого розіграшу Серії А посіла 8 місце в турнірній таблиці.

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