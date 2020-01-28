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Ювентус офіційно відреагував на інформацію про переговори з Барселоною та Міланом щодо трансферу Бернардескі

06:00 44 Читать на русском
Ювентус офіційно відреагував на інформацію про переговори з Барселоною та Міланом щодо трансферу Бернардескі
Федеріко Бернардескі / фото з відкритих джерел

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі заявив, що не здивований інтересом інших клубів до гравців його команди.

"У Ювентуса великий якісний склад, тому це нормально, що інші клуби цікавляться нашими футболістами. Проте немає ніяких переговорів щодо Федеріко Бернардескі – ні з Барселоною, ні з Міланом", – цитує Паратічі Sky Sport Italia.

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Зазначимо, що 25-річний футболіст, який перейшов в туринський клуб з Фіорентини в 2017 році, перестав бути гравцем стартового складу при Мауріціо Саррі і востаннє грав з перших хвилин ще 7 грудня.

У поточному сезоні Федеріко Бернардескі провів за туринський Ювентус 20 матчів, в яких забив один м'яч і зробив одну гольову передачу.

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Теги
Трансфери Барселона Барселона Італія Мілан Мілан Ювентус Ювентус Фабіо Паратічі Трансфери Ювентуса Федеріко Бернардескі Федеріко Бернардескі
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