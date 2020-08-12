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Ювентус офіційно розірвав контракт з Матюйді

18:49 - Читать на русском
Ювентус офіційно розірвав контракт з Матюйді
Блез Матюйді / Getty Images

Півзахисник Блез Матюйді завершив свої виступи у складі Ювентуса.

Чемпіони Італії на своєму офіційному сайті підтвердили відхід 33-річного хавбека. Сторони вирішили розірвати контракт, який був розрахований ще на один сезон.

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Ювентус придбав Матюйді з ПСЖ влітку 2017-го за 25 млн євро. За три роки у Турині чемпіон світу провів 133 матчі, в яких відзначився 8 голами та 5 результативними передачами. Француз тричі вигравав Серію А, а також по разу Кубок та Суперкубок Італії.

Очікується, що новим клубом Матюйді стане Інтер Маямі, одним з власників якого є Девід Бекхем.

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Блез Блез Матюйді Ювентус Ювентус Італія Трансфери
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