Ювентус позбувся ще одного гравця, який не вписувався в плани Андреа Пірло.

Чемпіони Італії на своєму офіційному сайті оголосили про розрив контракту з нападником Гонсало Ігуаїном. Таке рішення принесе клубу збитки в розмірі 18,3 млн євро.

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Ювентус чотири роки тому заплатив Наполі за Ігуаїна божевільні 90 млн євро. Аргентинець провів за "Стару синьйору" 105 матчів, відзначився 48 голами. Очікується, що його новим клубом стане Інтер Маямі.

Додамо, що раніше Пірло схожим чином позбувся ще одного гравця Ювентуса – Блеза Матюйді.

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