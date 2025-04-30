Нападник Ювентуса Аркадіуш Мілік пролонгував свою співпрацю із туринцями, хоча не провів жодної секунди на полі цього сезону.

Ювентус на офіційному сайті повідомив про продовження контракту із Міліком до липня 2027 року.

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Раніше повідомлялось, що "Стара синьйора" пішла на такий крок, аби забезпечити собі фінансову стійкість. Аркадіуш мав заробити 3,5 млн євро за наступний сезон, однак тепер ця сума рівномірно розділена на наступні дві кампанії.

Варто додати, що Мілік через травму не зіграв жодного матчу в цьому сезоні. Ювентус же нібито має намір достроково розірвати контракт із поляком, виплативши йому компенсацію в розмірі 1,75 млн євро.

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