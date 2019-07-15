Ювентус офіційно презентував Ремзі

Табір туринського клубу поповнився черговим зірковим новачком.

Аарон Ремзі був офіційно представлений у статусі гравця Ювентуса, повідомляє офіційний сайт клубу.

Директор Арсенала зізнався, чому клуб не продовжив контракт з Ремзі

Гравець виступатиме за "Стару синьйору" під 8-м номером, про деталі угоди не повідомляється.

Нагадаємо, 28-річний валлієць захищав кольори лондонського Арсенала у 2008-2019 роках. Хавбек приєднався до туринців на правах вільного агента.

У минулому сезоні АПЛ Ремзі провів 28 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 6-ма асистами.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років