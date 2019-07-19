Ювентус офіційно представив Де Лігта – новачок обрав ігровий номер

Маттейс Де Лігт представлений в ролі гравця Ювентуса. Екс-капітан Аякса провів першу прес-конференцію та отримав футболку з ігровим номером.

Новачок Ювентуса Маттейс Де Лігт виступатиме за "Стару синьйору" під 4-м номером. Саме така цифра була на спині 19-річного центрбека і в Аяксі.

Де Лігт – гравець Ювентуса

Сьогодні захисник дав першу прес-конференцію в ролі гравця Ювентуса.

"Перехід в Ювентус – серйозний крок та велика честь для мене. Я отримав чимало позитивних емоцій від фанатів та сподіваюсь віддячити їм тим же. Я розмовляв із Саррі, адже саме він став однією з причин, чому я тут.

Моє фото з футболкою Ювентуса? У 2006-му я захоплювався грою Фабіо Канаваро. Я завжди був вболівальником цього клубу, тому безмежно радий опинитись тут. Коли я грав у Турині з Аяксом, то був вражений атмосферою на стадіоні.

Номер 4 – особливий для мене. Сподіваюсь, що зможу виправдати всі очікування", – цитує Де Лігта офіційний сайт "б'янконері".

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