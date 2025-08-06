Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Веа. Як інформує L'Equipe, американець перейшов на правах оренди, вартістю 1 млн євро. Олімпік буде зобов'язаний викупити гравця за 14 млн євро + 3 млн євро у вигляді бонусів.

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Веа залишає Турин після двох сезонів і 73 матчів у всіх турнірах. Він був головним універсалом туринської команди – і міг зіграти на обох флангах на позиції латераля. Також Тьяго Мотта та Ігор Тудор періодично ставили його в атаку.

Тімоті приєднався до Марселя через 25 років після свого батька Джорджа, який приїхав грати в Прованс у сезоні 2000/01.