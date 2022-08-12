Ювентус офіційно підтвердив підписаня 29-річного переможця Ліги Європи. Особистий контракт розрахований на 4 сезони.

МЮ хотів обміняти Роналду в Ювентус – відповідь туринців була категоричною

За інформацією ЗМІ, трансфер обійшовся туринцям у 12 млн євро, ще 3 млн передбачені бонусами. Костіч відіграв за Айнтрахт 4 попередні сезони і став справжнім лідером команди. У попередній кампанії серб провів 42 матчі, в яких оформив 7+15.

Додамо, що це вже четвертий гучний літній трансфер Юве після Погба, Ді Марії і Бремера.

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