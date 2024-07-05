Голкіпер Мікеле Ді Грегоріо на правах оренди перейшов з Монци до Ювентуса, повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

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Угода між 26-річним італійцем та Ювентусом чинна до 30 червня 2025 року. Крім того, в угоді передбачено зобов'язання викупу контракту за умови досягнення певних спортивних цілей. Якщо гравець буде викуплений, Ювентус заплатить ще 13,5 мільйонів євро протягом трьох фінансових років, а ця сума може збільшитися на 2 мільйона євро за певних умов.

До слова, Ді Грегоріо є вихованцем Інтера та вирушав у оренди в Ренате, Авелліно, Новару та Порденоне. Минулого сезону воротар провів 34 матчі за Монцу, в яких пропустив 37 м'ячів, зберігши ворота на замку в 14 поєдинках.

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