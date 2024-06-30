Ювентус на офіційному сайті повідомив про трансфер Дугласа Луїса, який до цього виступав у складі Астон Вілли.

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Контракт розрахований на 5 років. Фабріціо Романо повідомляв, що бразилець обійшовся "Старій синьйорі" у 28 млн євро+"віллани" отримали Семюела Ілінга та Енцо Барренечеа.

Додамо, що Дуглас Луїс виступав за Астон Віллу з 2019 року, провів 204 матчів, в яких відзначився 22 голами та 24 асистами. Також викликався до збірної Бразилії (16 поєдинків).

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