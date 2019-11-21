Ювентус офіційно оголосив про продовження контракту з Куадрадо

Туринському клубу вдалось досягнути згоди з півзахисником Хуаном Куадрадо щодо продовження контракту.

Туринський Ювентус повідомив про продовження контракту з півзахисником клубу Хуаном Куадрадо. Нова угода 31-річного колумбійського вінгера розрахована до 2022 року.

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Нагадаємо, футболіст перейшов в Ювентус з лондонського Челсі на правах оренди у 2015 році, а вже через два роки став повноправним гравцем "старої синьйори" – туринці викупила його трансфер за 20 мільйонів євро.

Загалом, у складі чемпіона Італії Куадрадо провів 151 матч, забив 15 м'ячів і віддав 30 гольових передач.

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