Ювентус обрав дві альтернативи своїй зірці – його хочуть продати вже влітку
Нападник Ювентуса Душан Влаховіч, скоріше за все, покине клуб уже майбутнім літом.
Ювентус ухвалив рішення продати Влаховіча по завершенні сезону, оскільки його контракт розрахований до літа 2026-го, повідомляє Caciomercato.
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У "Старій синьйорі" мають намір заробити хоч якісь кошти за серба, який переходив до Турина за 83,5 млн євро з Фіорентини. При цьому він заробляє 11 млн євро на рік брутто, тож продаж Душана суттєво розвантажить зарплатну відомість.
Юве вже обрав двох претендентів на місце Влаховіча – це Расмус Хьойлунд з Манчестер Юнайтед та Матеус Кунья з Вулверхемптона. Додамо, що Душан провів 38 матчів за Ювентус в цьому сезоні, в яких відзначився 14 голами та 5 асистами.
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