Ювентус ухвалив рішення продати Влаховіча по завершенні сезону, оскільки його контракт розрахований до літа 2026-го, повідомляє Caciomercato.

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У "Старій синьйорі" мають намір заробити хоч якісь кошти за серба, який переходив до Турина за 83,5 млн євро з Фіорентини. При цьому він заробляє 11 млн євро на рік брутто, тож продаж Душана суттєво розвантажить зарплатну відомість.

Юве вже обрав двох претендентів на місце Влаховіча – це Расмус Хьойлунд з Манчестер Юнайтед та Матеус Кунья з Вулверхемптона. Додамо, що Душан провів 38 матчів за Ювентус в цьому сезоні, в яких відзначився 14 голами та 5 асистами.

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