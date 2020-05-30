Ювентус обирав майже з дюжини гравців Барселони у ході перемовин щодо П'яніча

Туринський Ювентус серйозно підійшов до вибору виконавця на заміну хавбеку Міралему П'янічу. "Стара синьйора" проаналізувала доцільність переходу половини складу іспанської Барселони.

Юве фактично змирився із втратою боснійського хавбека в найближче трансферне вікно, стверджує Marca.

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Наразі туринці ведуть активні перемовини з Барсою щодо умов переходу П'яніча. Сума відступних може скласти 60 млн євро. Окрім того, "Стара синьйора" може забрати кількох гравців іспанського гранда в рамках угоди. Найбільше Ювентус цікавлять Відаль, Ракітіч і Артур. Останній, однак, прагне закріпитися на Камп Ноу.

Натомість Семеду та Дембеле можуть стати частиною іншого обміну – на оборонця туринців Маттію Де Шілью. Чемпіон Італії також цікавився можливістю підписання Ансу Фаті, та "блаугранас" не хочуть його відпускати. Також у ході перемовин зринали прізвища юніорів Аленьї, Пуча, Моріби, Трінкау та Педрі.

Також видання не виключає переїзд до Італії виконавців, які не входять у плани тренерського штабу Барселони. Це оборонці Фірпо, Ваге та Тодібо, а також атакувальний півзахисник Філіппе Коутінью.

До слова, в нинішньому сезоні Міралем П'яніч провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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