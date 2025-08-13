Ювентус обіграв свою команду NextGen – тіфозі висміяли бомбардира, матч перервався на 52-й хвилині
Ювентус провів товариський матч зі своєю молодіжною командою NextGen (2:0). Читайте подробиці на "Футбол 24".
Ювентус обіграв NextGen з рахунком 2:0 завдяки голам Дугласа Луїса і Душана Влаховіча, проте серб піддався гучним насмішкам з боку вболівальників.
Так, деякі з тифозі знущалися і кривлялися, коли Влаховіч забив гол, а сам серб демонстративно навіть не спробував відсвяткувати гол. Його контракт закінчується в кінці сезону, і Ювентус поспішає позбутися його, перш ніж він піде в якості вільного агента наступного літа.
Наприкінці першого тайму півзахисник Фабіо Міретті отримав травму. Матч був перерваний на 52-й хвилині через традиційне вторгнення вболівальників на поле.
