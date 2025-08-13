Ювентус обіграв NextGen з рахунком 2:0 завдяки голам Дугласа Луїса і Душана Влаховіча, проте серб піддався гучним насмішкам з боку вболівальників.

Ювентус не впорався з аутсайдером Серії В, двічі пропустивши – джерело розкрило причину провалу

Так, деякі з тифозі знущалися і кривлялися, коли Влаховіч забив гол, а сам серб демонстративно навіть не спробував відсвяткувати гол. Його контракт закінчується в кінці сезону, і Ювентус поспішає позбутися його, перш ніж він піде в якості вільного агента наступного літа.

Наприкінці першого тайму півзахисник Фабіо Міретті отримав травму. Матч був перерваний на 52-й хвилині через традиційне вторгнення вболівальників на поле.

Ювентус зіпсував прощальний матч екс-одноклубника Довбика – туринці без проблем обіграли Борусію Д