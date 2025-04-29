Ювентус продовжив контракт із Міліком, завдяки чому забезпечить собі фінансову стійкість. Як інформує Gazzetta dello Sport, у такий спосіб "Стара синьйора" рівномірно розподілила зарплату поляка на два роки.

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Продовження контракту дозволило клубу знизити витрати на футболіста, який гарантовано отримав би ще 3,5 мільйона євро чистими за свій останній сезон за контрактом. Таким чином, замість цього сезонна зарплата зменшиться вдвічі, а гіпотеза про те, що після одужання з гравцем можна буде досягти угоди про дострокове розірвання контракту, залишається чинною.

Ювентус хоче виплатити Міліку 1,75 млн євро і розпрощатися з ним.

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