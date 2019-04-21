Ювентус несамовито святкував тріумф у Серії А – туринці не економили на шампанському

Гравці Ювентуса відсвяткували здобуття Скудетто ніби це перше і останнє чемпіонство туринців.

Перемога над Фіорентиною (2:1) в рамках 33-го туру Серії А достроково подарувала Ювентусу кубок Серії А.

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Одразу після фінального свистка на полі почалось справжнє шаленство, яке потім плавно перейшло у роздягальню туринців. Гравці "Старої синьйори" рясно поливали один одного шампанським, супроводжуючи цей ритуал танцями і співами.

Нагадаємо, цей тріумф став восьмим поспіль для туринців, що є рекордом серед топ-5 ліг.

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