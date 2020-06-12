Ювентус не зможе розраховувати на трьох гравців основи у півфіналі Кубка Італії проти Мілана

Головний тренер Ювентуса Муріціо Саррі визначився зі списком гравців на домашній матч 1/2 фіналу Кубка Італії.

Повна заявка складається з 23 гравців, інформує офіційний Twitter туринців.

Саррі зізнався про проблему в атакувальній ланці Ювентуса

Ювентус не зможе розраховувати на К'єлліні, Ремзі та Ігуаіна, які не встигли набрати форму після трьох місяців перерви. Захисник Мері Деміраль також не зіграє – турок ще повністю не залікував свою травму хрестоподібних зв'язок.

Нагадаємо, поєдинок Ювентус – Мілан відбудеться сьогодні, початок о 22:00 за Києвом. У першому матчі команди розписали нічию 1:1.

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