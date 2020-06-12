toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ПЕРША ЛІГА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Ювентус не зможе розраховувати на трьох гравців основи у півфіналі Кубка Італії проти Мілана

18:19 188 Читать на русском
Ювентус не зможе розраховувати на трьох гравців основи у півфіналі Кубка Італії проти Мілана
Ігуаїн та Роналду / АР

Головний тренер Ювентуса Муріціо Саррі визначився зі списком гравців на домашній матч 1/2 фіналу Кубка Італії.

 

Повна заявка складається з 23 гравців, інформує офіційний Twitter туринців.

Саррі зізнався про проблему в атакувальній ланці Ювентуса

Ювентус не зможе розраховувати на К'єлліні, Ремзі та Ігуаіна, які не встигли набрати форму після трьох місяців перерви. Захисник Мері Деміраль також не зіграє – турок ще повністю не залікував свою травму хрестоподібних зв'язок.

Нагадаємо, поєдинок Ювентус – Мілан відбудеться сьогодні, початок о 22:00 за Києвом. У першому матчі команди розписали нічию 1:1.

Баварія може оформити чемпіонство, повернення Італії та Іспанії, козир Вернидуба в битві за лідерство – вершки вікенду

blog_ava
"Тимощук завжди намагався травмувати мене": Маріана Саву кривдили у Шахтарі, а Ахметов пропонував броньований "Мерседес"
14:30
2922
Теги
Кубок Італії 2019/20 Ювентус - Мілан Аарон Ремзі Аарон Ремзі Джорджо К'єлліні Джорджо К'єлліні Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Ювентус Ювентус Італія Кубок Італії
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
10
хв
Ювентус
22:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук