Ювентус не збирається продавати Ругані

Туринський Ювентус не збирається прощатися із захисником Даніеле Ругані. Футболіст також хоче залишитись в команді.

"Даніеле мотивований, щоб повернути собі місце в стартовому складі команди.

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Протягом останніх років мені надходило безліч пропозицій від різних клубів, в числі яких був і лондонський Челсі, але Ювентус не хоче продавати Ругані.

Туринці вірять в нього. Рано чи пізно ми почнемо переговори про новий контракт Ругані, але коли це станеться, буде вирішувати клуб", – сказав агент футболіста Давід Торкія порталу Football Italia.