Контрольний матч

Ювентус – Реджана – 2:2

Голи: Консейсау, 23, Влаховіч, 47 – Гірма, 22, Гондо, 72

Ювентус розпочав передсезонну підготовку з домашньої нічиєї 2:2 у товариському матчі з Реджаною. Команда Ігора Тудора пропустила першою, переломила рахунок завдяки голам Консейсау і Влаховіча (серб також влучив у поперечину), а за двадцять хвилин до кінця матчу втратила перемогу.

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Ігор Тудор використовував у цьому матчі два різних склади – як основних гравців, так і резервістів. Головною новиною стала поява Глейсона Бремера в центрі оборони через триста днів після його серйозної травми коліна. Бразилець, який перебуває навіть у кращій формі, ніж його товариші по команді, не стримується в єдиноборствах і підкатах. Також були обнадійливі сигнали від нового нападника Джонатана Девіда, який у першому таймі двічі був близький до того, щоб забити.

Як інформує GdS, Юве двічі пропустив від скромного суперника, тому що був "ослаблений фізично після тижня подвійних тренувань". За підсумками сезону 2024/25 Реджана посіла 13-те місце в Серії В.

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