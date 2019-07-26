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Ювентус не впорався із зірками південнокорейської ліги у спарингу

21:19 293 Читать на русском
Ювентус не впорався із зірками південнокорейської ліги у спарингу
Збірна зірок К-Ліги – Ювентус / Фото ФК Ювентус

Ювентус та збірна К-Ліги влаштували справжню перестрілку в товариському матчі.

Товариський матч

Збірна зірок К-Ліги – Ювентус – 3:3

Голи: Осмар, 7, Чезінья, 45; Таррарт, 50 – Мураторе, 9; Матюйді, 78, Перейра, 82

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На початку гри команди одразу обмінялись голами, а перед свистком на перерву корейці вийшли вперед.

В другому таймі збірна зірок К-Ліги подвоїли перевагу, але туринці не мали наміру здаватись. Голи Матюйді та Перейри зафіксували на табло нічию – 3:3.

Варто відзначити, що у спарингу не брав участь головна зірка туринців Кріштіану Роналду.

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Ювентус Ювентус Південна Корея Південна Корея Міжсезонні збори Відеоновини Товариські матчі
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