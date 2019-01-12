Ювентус не цікавить обмін Ігуаїна на Морату

Лондонський Челсі продовжує шукати шляхи для підписання нападника Мілана Гонсало Ігуаїна, права на якого належать туринському Ювентусу.

Туринці відхилили пропозицію про обмін досвідченого аргентинця на форварда Челсі Альваро Морату. Про це повідомляє Calciomercato.

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За інформацією видання, Ювентус відкритий до пропозиції щодо продажу Ігуаїна. Вочевидь, "Стара синьйора" планує заробити солідну суму на трансфері аргентинця, тому тренерському штабу нецікавий варіант із поверненням до Італії екс-нападника "зебр" Морати.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні обидва форварди не вражають результативністю: Альваро Мората забив 9 м'ячів у всіх турнірах (24 матчі), а Гонсало Ігуаїн – 8 голів (20 матчів).