"Ми ще не думали про це, у нього ще один рік за контрактом, і ми раді, що він може продовжувати грати з нами.

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Ні на технічному, ні на тактичному рівні ми поки не думали про його майбутнє. Ми концентруємося на цьому сезоні і хочемо завершити його найкращим чином. Крім того, Роналду забив багато голів, це безперечно", – цитує Пірло DiMarzio.

У поточному сезоні Серії А 36-річний Роналду провів 23 матчі, в яких відзначився 23-ма голами.

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