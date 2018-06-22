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Ювентус не планує продавати П'яніча

19 червня 09:58 114 Читать на русском
Ювентус не планує продавати П'яніча
Міралем П'яніч / Фото Getty Images

Вірогідно, півзахисник Ювентуса Міралем П'яніч залишиться у туринському клубі.

Керівництво Ювентуса не розглядає варіанту продажу півзахисника Міралема П'яніча під час літнього міжсезоння, повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Клуб не розглядатиме пропозиції по трансферу боснійця. Також Ювентус працює над покращенням контракту для футболіста. За інформацією видання, чемпіони Італії можуть збільшити зарплату Міралему з 4,5 млн євро до 6 млн.

П'яніч у соцмережах відреагував на новину про інтерес Барселони

Угода П'яніча з туринським клубом закінчується у 2021. В Ювентус він перейшов влітку 2016 року з Роми за 32 млн євро.

У минулому сезоні 28-річний хавбек був основним гравцем команди. На його рахунку 44 матчі у всіх турнірах за туринців і 7 забитих м'ячів.

Теги
Трансфери Італія Трансфери Чемпіонату Італії Ювентус Ювентус Міралем П'яніч Міралем П'яніч
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