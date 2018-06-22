Ювентус не планує продавати П'яніча

Вірогідно, півзахисник Ювентуса Міралем П'яніч залишиться у туринському клубі.

Керівництво Ювентуса не розглядає варіанту продажу півзахисника Міралема П'яніча під час літнього міжсезоння, повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Клуб не розглядатиме пропозиції по трансферу боснійця. Також Ювентус працює над покращенням контракту для футболіста. За інформацією видання, чемпіони Італії можуть збільшити зарплату Міралему з 4,5 млн євро до 6 млн.

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Угода П'яніча з туринським клубом закінчується у 2021. В Ювентус він перейшов влітку 2016 року з Роми за 32 млн євро.

У минулому сезоні 28-річний хавбек був основним гравцем команди. На його рахунку 44 матчі у всіх турнірах за туринців і 7 забитих м'ячів.