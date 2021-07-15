"Ніхто з представників Роналду не повідомляв нам, що він хоче піти з клубу. Я очікую, що він продовжить грати у нас. Чекаємо, що 25 липня він повернеться з відпустки", – цитує Недведа журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Після Євро-2020 у мережі з'явились чутки, що 36-річний португалець зацікавлений у зміні клубу. Головними претендентами на Роналду називали ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, у 2018-му Юве заплатив Реалу за Кріша 117 млн євро, його чинний контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.

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