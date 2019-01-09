Ювентус не купуватиме Альбу – туринці сподіваються підписати його як вільного агента

Туринський Ювентус хоче отримати захисника Барселони задарма.

Раніше лунала інформація, що Ювентус націлився на захисника Барселони Жорді Альбу. Як з'ясувалося, туринці хочуть підписати іспанця задарма.

Баварія підписала Павара: з резерву Лілля та другої Бундесліги до тріумфу на чемпіонаті світу в 22 роки

Представники туринського клубу зв'язувалися з агентом футболіста Вісенте Флоресом, щоб той переконав свого клієнта перейти в Ювентус після закінчення терміну контракту з "блаугранас", повідомляє ESPN.

Чинна угода Альби з каталонським клубом розрахована до літа 2020 року, в ній прописані відступні в 150 мільйонів євро.

29-річний іспанець хотів би продовжити контракт, але Барселона поки не готова задовольнити його вимоги по зарплаті.

Золотий смітник 2018: Калініч як "наступник Шевченка", суперники України і форвард для Динамо – 11 найгірших в Італії