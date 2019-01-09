toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРТОН АЛЬБІОН РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Ювентус не купуватиме Альбу – туринці сподіваються підписати його як вільного агента

17:46 146 Читать на русском
Ювентус не купуватиме Альбу – туринці сподіваються підписати його як вільного агента
Жорді Альба / Фото: соцмережі

Туринський Ювентус хоче отримати захисника Барселони задарма.

Раніше лунала інформація, що Ювентус націлився на захисника Барселони Жорді Альбу. Як з'ясувалося, туринці хочуть підписати іспанця задарма.

Баварія підписала Павара: з резерву Лілля та другої Бундесліги до тріумфу на чемпіонаті світу в 22 роки

Представники туринського клубу зв'язувалися з агентом футболіста Вісенте Флоресом, щоб той переконав свого клієнта перейти в Ювентус після закінчення терміну контракту з "блаугранас", повідомляє ESPN.

Чинна угода Альби з каталонським клубом розрахована до літа 2020 року, в ній прописані відступні в 150 мільйонів євро.

29-річний іспанець хотів би продовжити контракт, але Барселона поки не готова задовольнити його вимоги по зарплаті.

Золотий смітник 2018: Калініч як "наступник Шевченка", суперники України і форвард для Динамо – 11 найгірших в Італії

Теги
Італія Жорді Альба Жорді Альба Ювентус Ювентус Барселона Барселона Трансфери Ювентуса
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
13
хв
Жирона
20:30
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук