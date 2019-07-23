Ювентус назвав ціну за Матюйді – на хавбека претендують ПСЖ та Манчестер Юнайтед

Світ — 22 лип 534
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Ребров підписав новий контракт із Ференцварошем
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Твіттеріада. Проблеми у сім'ї Селезньова, найважливіший гол Яремчука, відверті фото Маші Реви – Зоря мусить перемагатиОвертайм — 22 лип 3996
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Арсенал-Київ офіційно знявся з Першої ліги 2019/20Перша ліга — 22 лип 2137
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"Мессі забив мені головою – як?!": Андрій Дикань – комплімент від Барселони, перелом черепа і життя після футболуІнтерв’ю — 22 лип 5323
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Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 22 лип 9987