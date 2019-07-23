Ювентус назвав ціну за Матюйді – на хавбека претендують ПСЖ та Манчестер Юнайтед

Півзахисник Ювентуса Блез Матюйді може найближчим часом змінити місце роботи.

Туринський клуб має намір попрощатись із Блезом Матюйді, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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В таборі "Старої синьйори" повісили цінник на 32-річного француза у 25 млн євро. За інформацією джерела, в послугах хавбека зацікавлені Монако, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та Евертон.

В минулому сезоні Серії А Матюйді провів 31 поєдинок, в яких відзначився трьома голами та віддав стільки ж результативних передач.

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