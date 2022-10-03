Ювентус провів переговори з чинним спортивним директором Наполі Крістіано Джунтолі, контракт якого з неаполітанським клубом дійсний до літа 2024 року. Про це повідомляє Repubblica.

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За інформацією джерела, керівництво туринського клубу хоче, щоб Джунтолі працював у Турині разом із чинним спортивним директором Ювентуса Федеріко Керубіні. Також боси "Старої синьйори" хочуть, щоб Джунтолі був посередником між клубом та командою. Останнім часом між спортдиром Наполі та президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом пробігла чорна кішка.

Цікаво, що Джунтолі в Наполі не полюбляв схвалювати покупки того чи іншого гравця у головного тренера команди — це його стиль роботи. Нагадаємо, що раніше Крістіано хотів підписати в Наполі Олександра Зінченка без схвалення Мауріціо Саррі.

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