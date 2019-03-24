Ювентус націлився на придбання Варана, який хоче покинути Реал

Варан може возз'єднатися з Роналду / фото з відкритих джерел

Захисник "галактікос" Рафаель Варан може продовжити кар'єру в Турині.

Як стало відомо Corriere dello Sport, керівництво "б'янконері" зацікавилося у послугах оборонця Реала Рафаеля Варана після того, як француз повідомив про бажання покинути Мадрид влітку.

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25-річний Варан може стати прекрасною інвестицією Ювентуса та омолодити оборону команди, адже центральні оборонці туринців дуже вікові. Бонуччі – 31 рік, К'єлліні – 34, а Барцальї – 37.

Перепоною для потенційного трансферу може стати шалена клаусула Варана, яка складає 500 млн євро.

Варан грає за "галактікос" з 2011 року. За цей час він зіграв 268 матчів та забив 12 голів. До слова, нещодавно Реал оголосив про трансфер захисника Порту Едера Мілітао. Він приєднається до команди влітку.

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