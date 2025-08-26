Ігор Тудор бажає підсилити захисну лінію Ювентуса, підписавши гравця Жирони Арнау Мартінеса, повідомляє Fichajes з посиланням на Tuttosport.

22-річний іспанець привабив інтерес не тільки "Старої синьйори", а й Мілана та Крістал Пелас. Очікується, що Ювентус кине всі свої сили, щоб оформити трансфер одноклубника Віктора Циганкова до кінця літнього вікна.

У сезоні 2024/25 Арнау Мартінес відіграв 39 матчів за Жирону у всіх турнірах. В його доробку 3 голи та 3 асисти. Контракт гравця з каталонцями чинний до літа 2027 року

