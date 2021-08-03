Ювентус націлився на Іско
23:36 - Читать на русском
Півзахисник Реала Іско може перебратись до Італії.
Ювентус зацікавлений у послугах півзахисника Реала Іско, повідомляє Calciomercato.
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Ініціатором трансферу є головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі. Тренерський штаб мадридців не покладає великих сподівань на 29-річного іспанця, тому трансфер виглядає досить ймовірним. Чинний контракт півзахисника з Реалом розрахований до літа 2022-го.
У минулому сезоні Ла Ліги Іско провів 25 матчів, в яких відзначився двома асистами.
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