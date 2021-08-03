Півзахисник Реала Іско може перебратись до Італії.

Ювентус зацікавлений у послугах півзахисника Реала Іско, повідомляє Calciomercato.

Роналду готовий повернутись в Реал – у мадридців інший пріоритет, але надія є

Ініціатором трансферу є головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі. Тренерський штаб мадридців не покладає великих сподівань на 29-річного іспанця, тому трансфер виглядає досить ймовірним. Чинний контракт півзахисника з Реалом розрахований до літа 2022-го.

У минулому сезоні Ла Ліги Іско провів 25 матчів, в яких відзначився двома асистами.

Лунін провів героїчний матч за Реал – українець вразив тренера і змусив згадати магію фіналу ЛЧ, а іспанські ЗМІ лякають