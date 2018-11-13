Ювентус націлився на Хамеса

Хавбек Баварії Хамес Родрігес може знову возз'єднатись із екс-партнером по Реалу Кріштіану Роналду.

За інформацією Сalciomercato, колумбієць відчуває дефіцит ігрової практики у Баварії та може покинути мюнхенців. Повідомляється, що Хамеса приваблює ідея знову пограти з екс-партнером по Реалу Кріштіану Роналду.

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У Ювентус вивчають можливість придбання Родрігеса у Реала, однак це буде зробити дуже складно, адже Баварія має обов'язкову опцію викупу Хамеса за 42 мільйони євро влітку 2019 року.

До слова, інтереси Роналду і Хамеса представляє один агент – Жорже Мендеш. Цей фактор може посприяти переходу колумбійця у туринський клуб.

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