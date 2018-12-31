Ювентус нарешті виграє Лігу чемпіонів, Мессі поверне собі "Золотий м'яч" – 5 футбольних прогнозів на 2019 рік

Популярне британське видання Goal.com опублікувало свій прогноз на деякі події у світі футболу, які можуть статися в 2019 році. "Футбол 24" пропонує ознайомитись зі списком і своїм читачам.

Новий рік – час для фантазій. Саме так подумали і в Goal.com, спробувавши передбачити певні футбольні події, які сколихнуть футбольний світ у 2019 році, перший день якого маємо сьогодні. Наскільки це реально і чи станеться взагалі – покаже виключно час, а наразі пропонуємо вам ознайомитись із запропонованим переліком.

1. Ювентус стане переможцем Ліги чемпіонів 2018/19

Нарешті це станеться – Ліга чемпіонів отримає нового переможця. Реал переживатиме відхід Кріштіану Роналду та провал під керівництвом Хулена Лопетегі – перебудова завадить мадридцям знову захистити свій титул найсильнішої команди Європи.

У Барселони свій рівень триматиме лише Ліонель Мессі – решта гравців "блаугранас" не дотягують до аргентинця, що в підсумку завадить команді Ернесто Вальверде тріумфувати в найпрестижнішому європейському клубному турнірі.

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Манчестер Сіті не витримає боротьби на два фронти – "містяни" так і не вийдуть на трансферний ринок у січні, а регулярні травми гравців не дозволять команді Хосепа Гвардіоли нав'язати боротьбу в Лізі чемпіонів, якою так марить керівництво Сіті. Баварія під керівництвом Ніко Ковача надто сира та вилетить ще в 1/8 фіналу від Ліверпуля, вважає видання.

Вперше з 1996 року Ювентус нарешті стане переможцем Ліги чемпіонів, перервавши трирічну гегемонію Реала. Підписання Кріштіану Роналду стане самим тим кроком, якого бракувало "б'янконері" для завоювання звання найсильнішої команди Європи. Шкода лише одного – Джанлуїджі Буффон так і не дочекався цього моменту в ролі гравця Ювентуса.

2. Моурінью повернеться в Реал, Конте очолить Манчестер Юнайтед

Влітку 2019 року відбудуться два гучних призначення – Реал все ж наважиться змінити Сантьяго Соларі на Жозе Моурінью, а Антоніо Конте стане головним тренером Манчестер Юнайтед.

Флорентіно Перес попрощається із Сантьяго Соларі. Аргентинець стартував у Мадриді доволі вдало та виграв Клубний чемпіонат світу, проте так і не знайде підтримки у керівництва клубу та повернеться у молодіжну команду Реала. Бос мадридців завжди був прихильником тренерського хисту Моурінью та скористається звільненням Особливого з Манчестер Юнайтед.

Сам Моурінью прийме запрошення Реала, з яким так і не зумів виграти Лігу чемпіонів під час першого періоду роботи в Мадриді. Що ж, у португальця є незавершена справа.

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Свій брейкінг відбудеться і на Туманному Альбіоні. Антоніо Конте стане головним тренером Манчестер Юнайтед та змінить на цій посаді Уле Гуннара Сульшера. Норвежець повернеться у Мольде, як і передбачав його контракт з манкуніанцями.

Спочатку пріоритетом для МЮ була кандидатура Маурісіо Почеттіно, проте Тоттенхем нарешті завершить будівництво нового стадіону, а керівництво клубу гарантувало тренеру фінансові вливання на підсилення складу. Саме тому Почеттіно прийме рішення залишитись в Лондоні, а Манчестер Юнайтед запросить Антоніо Конте.

Італієць виглядає найкращою кандидатурою для манкуніанців. Крім того, МЮ не доведеться платити відступні за тренера, як це було б у випадку Почеттіно. Конте – тренер-чемпіон, який знає реалії АПЛ та здатний створити добру атмосферу в роздягальні команди.

3. ПСЖ буде покараний за порушення вимог фінансового фейр-плей – світ сколихне топ-трансфер

УЄФА завершить розслідування щодо недотримання ПСЖ вимог ФФП. Парижани будуть змушені продати когось із своїх зірок, щоб розвантажити зарплатну відомість. Першими кандидатами "на вихід" будуть Неймар та Кіліан Мбаппе – найбільш ласі шматочки на трансферному ринку.

Обидва поповнили склад ПСЖ влітку 2017 року, що суттєво обурило футбольний світ. ПСЖ звинувачували у фінансових махінаціях під час даних трансферів. У 2018 році клуб продав кількох гравців та отримав близько 100 млн євро, проте це не переконає УЄФА не застосовувати санкції.

ПСЖ буде змушений відпустити Неймара або Мбаппе, які є найдорожчими активами клубу. Бразильцем активно цікавились Реал та Барселона, а мадридці проявляли інтерес і до юного француза.

4. Ліверпуль стане чемпіоном Англії

Феноменальна форма Ліверпуля повинна допомогти команді здобути довгоочікуваний чемпіонський титул – перший з 1990 року, ще до створення Прем'єр-ліги. Значна маса прихильників мерсисайдців ще навіть не народились на той момент, а тому мають всі підстави стати свідками історичної для себе події.

Головна перепона на шляху Ліверпуля до чемпіонства чекає Юргена Клоппа та компанію вже на початку року – 3 січня мерсисайдці поїдуть в гості до Манчестер Сіті. Якщо Ліверпуль скористається кризою "містян" – Англія отримає нового чемпіона. Для цього є всі передумови – хлопці Клоппа набрали неймовірний хід, тоді як чинний володар титулу суттєво загальмував.

Саме поточний сезон – найкраща нагода для Ліверпуля нарешті присоромити скептиків та подарувати свято власним вболівальникам. Неймовірне перше коло (3 нічиї та 16 перемог) лише підтвердило це.

5. Мессі здобуде шостий "Золотий м'яч"

У 2018 році все вирішили перші 7 місяців, які вмістили перемогу Реала в Лізі чемпіонів, перемогу Франції на ЧС-2018 та вихід Хорватії у фінал. Фактично ще тоді Ліонель Мессі втратив будь-які шанси на нагороду, хоча першу частину сезону 2018/19 аргентинець провів просто феноменально. Проте трофей цілком прогнозовано отримав Лука Модріч – переможець Ліги чемпіонів, Клубного ЧС та фіналіст Мундіалю в Росії.

А от у 2019-му практично все вирішать клубні турніри. Наразі Мессі виглядає найкраще як у Ла Лізі, так і в Лізі чемпіонів. Це продовжиться до завершення сезону, і хоча Барселона так і не виграє ЛЧ (про це вже йшлося вище), саме Лео буде найбільш яскравим футболістом поточного сезону.

Все складається таким чином, що у грудні 2019 року Мессі здобуде свій шостий в кар'єрі "Золотий м'яч" – перший з 2015 року.

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