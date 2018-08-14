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Ювентус набрав 3,5 млн нових підписників в Instagram після трансферу Роналду

12:34 242 Читать на русском
Ювентус набрав 3,5 млн нових підписників в Instagram після трансферу Роналду
Кріштіану Роналду / соцмережі

На аккаунт туринського Ювентуса в соціальній мережі Інстаграм підписалось 3,5 нових користувачів.

Ювентус отримав 3,5 млн нових підписників в Інстаграм після переходу до клубу форварда Кріштіану Роналду, повідомляє Лука Скарінці.

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На канал туринського клубу в YouTube підписалось 520 тисяч користувачів. Сторінку в Фейсбук переглянуло 436 млн окремих профілів, також 15 млн проявів активності (лайки, коментарі, репости).

Загальна кількість лайків, коментарів та репостів після трансферу португальця більша, ніж за всі минулі місяці 2018 року.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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