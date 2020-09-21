Іспанський нападник повинен замінити Гонсало Ігуаїна, який нещодавно покинув Юве. "Стара синьйора" розраховує взяти Морату в платну оренду, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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За інформацією видання, Атлетіко гарантовано отримає 10 млн євро і ще 2 млн передбачені бонусами. Окрім того, Ювентус зможе викупити контрак Морати за 45 млн євро. "Матрацники" замість Альваро підпишуть Луїса Суареса, який вже домовився про відхід із Барселони.

Нагадаємо, Альваро вже виступав за Ювентус з 2014 по 2016 рік. За цей час іспанець провів у складі туринців 93 матчі, в яких забив 27 голів та віддав 18 гольових передач. У минулому сезоні 27-річний нападник взяв участь в 34 матчах чемпіонату Іспанії, в яких забив за Атлетіко 12 голів і віддав 2 результативні передачі.

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