За інформацією La Gazzetta dello Sport, від потрапляння в ЛЧ залежить доля не тільки головного тренера Ігора Тудора, а й багатьох гравців туринців. Ювентус недорахується близько 60 мільйонів євро, якщо не вийде в Лігу чемпіонів.

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Федеріко Гатті та Андреа Камб'ясо, якого вважають одним із найцінніших активів у Європі, мають прихильників в АПЛ. Також передбачається, що другий шанс не отримає Дуглас Луїс, а продовження угоди Вестона Маккенні стане ще більш скрутним через фінансове питання.

Стверджується, що Маттіа Перін, найімовірніше, попросить про відхід із клубу, як і Душан Влаховіч, який не продовжить контракт.

Крім того, з фінансових причин Ювентус може не узгодити подальші оренди Рандаля Коло Муані та Франсішку Консейсау.

Нагадаємо, Ювентус наразі перебуває на п'ятому місці з 59 балами. Від зони ЛЧ туринці відстають на один пункт.

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