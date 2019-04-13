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Ювентус на порозі двох унікальних рекордів – СПАЛ є останньою перепоною туринців

15:54 186 Читать на русском
Ювентус на порозі двох унікальних рекордів – СПАЛ є останньою перепоною туринців
Ювентус / твіттер Ювентуса

Уже в суботу туринський Ювентус може встановити два неймовірні рекорди за умови позитивного результату в матчі проти феррарського СПАЛа в рамках 32-го туру італійської Серії А.

 

"Старій синьйорі" достатньо набрати 1 очко, щоб встановити відразу два рекорди, повідомляє Football Italia.

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Навіть нічия у матчі зі СПАЛом, по-перше, достроково зробить Ювентус чемпіоном Італії. Раніше жодній команді не вдавалося завоювати титул за 6 турів до кінця першості. Крім того, туринці можуть оформити восьме чемпіонство поспіль, що до цього не траплялося у жодному з чемпіонатів європейської топ-5.

Відзначимо, що виїзний поєдинок Ювентуса проти СПАЛа розпочнеться о 16:00.

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Теги
Італія Рекорди СПАЛ СПАЛ СПАЛ - Ювентус Ювентус Ювентус
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