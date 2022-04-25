Сассуоло в рідних стінах дав бій Ювентусу, але поразки не уникнув (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Сассуоло у завершальному матчі 34-го туру Серії А приймав Ювентус. Для туринців перемога була дуже важливою, адже вони замикали топ-4 й мали не такий вже й великий відрив від п'ятої Роми – всього 5 очок.

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"Нероверді" були значно активнішими в обох таймах, завдавши вдвічі більше ударів зі значно вищою гостротою (1,72 xG проти 0,88 у Юве). Перевага вилилась у гол на 39-й хвилині – це Распадорі отримав проникну передачу від Берарді й пробив з гострого кута під дальню стійку. 1:0! Втім, прямо свистком на перерву Ювентус відігрався внаслідок обіграшу на правому краю штрафного та пострілу Дибали під поперечку. 1:1!

Нічийний рахунок не змінювався практично весь другий тайм. Здавалося, що все так і завершиться, однак на 89-й хвилині Кін отримав закидання на ліву половину карного майданчика, класно розвернувся й завдав потужного удару. Точно поміж ніг кіперу – 1:2! Це був переможний гол.

Таким чином, Ювентус набрав 67 очок, відірвавшись від п'ятої позиції на 8 залікових балів. До третьої сходинки, на якій розташувався Наполі, туринцям не вистачає одного пункту. Сассуоло, маючи 46 очок, залишився десятим.

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