Торіно не міг виграти у дербі 20 матчів і 9 років, на виїзді взагалі 19 років. Нинішній стан команд натякав на продовження серії. "Бики" програли 6 зі 7 останніх матчів, а Ювентус йде серед лідерів.

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17 хвилин зустрічі минули без жодного удару, але перша путня атака "Старої синьйори" призвела до гола. Камб'ясо прорвався лівим флангом і пробив. Мілінковіч-Савіч парирував, але прямо на ногу Тімоті Веа, якому залишалося влучити у порожні ворота. Для сина володаря "Золотого м'яча-1995" це вже четвертий м'яч у чемпіонаті, хоча минулого не було жодного.

Торіно був абсолютно жалюгідним – один удар на 0,02 xG до перерви, та й той заблокований. Команди пішли стінка на стінку після підлого фолу Гатті проти Мілінковіча-Савіча, але рефері Сімоне Содза навіть без жовтих карток вгамував емоції. До перерви "гірчичників" взагалі не було, що досить дивно для дербі.

У другому таймі картина гри сильно не змінилась. Паоло Ванолі проводив заміни, буквально волав на підопічних, але нічого не допомагало. На 84-й хвилині Їлдіз виконав контрольний в голову, замкнувши якісну подачу Консейсау – 2:0. Ювентус з 24 очками наздоганяє Інтер, до Наполі всього один пункт, а конкуренти завтра грають між собою. Торіно з третьою поразкою поспіль залишається в середині таблиці. "Бики" близькі до 10-річного "ювілею" без перемог в дербі.

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