Нещодавно Ювентус був позбавлений 15-ти очок у турнірній таблиці чемпіонату Італії за подання неправдивої звітності та завищення сум трансферів з метою отримання приросту капіталу.

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Федеральна прокуратура вимагатиме зняття з туринського клубу ще 15-ти залікових балів. Цього разу за укладення незаконних таємних угод з гравцями у "ковідний" період – сезонах 2019/20 і 2020/21. Тоді футболісти начебто відмовилися від зарплати за чотири місяці, хоча фактично не отримали лише за один. Насправді гроші за три місяці гравці отримали пізніше, повідомляє Max Statman з посиланням на Corriere dello Sport.

Окрім можливого позбавлення очок за шахрайство, Ювентус ризикує отримати ще й штраф на суму, втричі більшу за вказану в угодах з футболістами.

Після зняття 15-ти пунктів команда Массіміліано Аллегрі опустилася на 10-ту сходинку Серії А. Зараз у Юве 23 очки – якщо з команди знімуть ще 15, то туринці матимуть лише 8 балів. Стільки ж у Кремонезе, який замикає турнірну таблицю чемпіонату Італії.

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