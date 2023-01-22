Підопічних Массіміліано Аллегрі позбавили залікових балів за фінансові махінації, зокрема неправдиву звітність й завищення сум трансферів з метою отримання приросту капіталу. Та це ще не все.

Ювентус відреагував на зняття очок у чемпіонаті: офіційна заява

Як стверджує GdS, Ювентус може отримати бан від УЄФА на участь у єврокубках. У штаб-квартирі спілки європейських футбольних асоціацій пильно стежать за розвитком подій у Турині. Остаточне рішення буде ухвалене, ймовірно, наприкінці сезону.

Італійські ЗМІ вже пишуть, що УЄФА виключить "Стару синьйору" зі змагань під своєю егідою, і називають термін дискваліфікації – від 2 до 3 років. Покарання залежатиме і від того, чи відречеться нове керівництво Ювентуса від ідеї Європейської Суперліги, прихильником якої був попередній президент Андреа Аньєллі.

Наслідки можуть бути ще більшими, адже у разі відсторонення від єврокубків команду планують покинути найкращі футболісти.

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