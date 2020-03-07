Ювентус може запропонувати солідну суму за Дзаньйоло – він не гратиме до літа через важку травму

Атакувальний півзахисник італійської Роми Ніколо Дзаньйоло потрапив до сфери зацікавлень туринського Ювентуса. "Б'янконері", вочевидь, не лякає травма таланта.

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Юве готовий до боротьби за хавбека в літнє трансферне вікно. Щоправда, з конкретною пропозицією туринці вийдуть на Рому лише після повернення Дзаньйоло на поле. Також представники чемпіона Італії прагнуть зрозуміти, чи зможе півзахисник повернути найкращу ігрову форму після розриву хрестоподібних зв'язок коліна.

Нагадаємо, що Ніколо Дзаньйоло зазнав важкої травми в січні й був прооперований. До цього прикрого моменту він встиг провести 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і оформив 2 асисти.

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