toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ювентус може влаштувати гучну чистку – екс-зірка Шахтаря і ще 5 титуларів битимуться за життя

15:51 501 Читать на русском
Ювентус може влаштувати гучну чистку – екс-зірка Шахтаря і ще 5 титуларів битимуться за життя
Андреа Аньєллі / фото із відкритих джерел

Президент туринського Ювентуса Андреа Аньєллі не в захваті від роботи низки ключових футболістів команди.

Останнім часом Аньєллі часто перебуває у Віново, тренувальній базі Ювентуса, де спостерігає за робою команди, повідомляє Repubblica.

Мессі разом з Роналду та інші зірки: можливий склад Ювентуса під керівництвом Гвардіоли – це космос

Зазначається, що в Турині незадоволені рівнем гри низки ключових гравців. Зокрема, йдеться про Дугласа Косту, Міралема П'яніча, Алекса Сандро, Блеза Матюйді, Гонсало Інгуаїна та Федеріко Бернардескі. Кожен із них може покинути команду влітку.

Футболістам уже дали зрозуміти, що друга частина сезону стане для них визначальною. Вони повинні продемонструвати, що досі можуть відповідати рівню Ювентуса. Італійська преса вже прозвала ультиматум Аньєллі "битвою за життя" для згаданих виконавців.

Таємниця Роналду – близьке до Кріштіану джерело розкрило його справжнє ставлення до Ювентуса і Реала

blog_ava
"Після його відходу ми програли лише одну гру": директор Ліверпуля назвав трансфер, який перетворив клуб на гегемона
10:33
6864
Теги
Італія Трансфери Трансфери Ювентуса Андреа Аньєллі Дуглас Коста Дуглас Коста Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Міралем П'яніч Міралем П'яніч Блез Матюйді Блез Матюйді Алекс Сандро Алекс Сандро Федеріко Бернардескі Федеріко Бернардескі Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
24
хв
Інтер
21:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук