Ювентус може влаштувати гучну чистку – екс-зірка Шахтаря і ще 5 титуларів битимуться за життя

Президент туринського Ювентуса Андреа Аньєллі не в захваті від роботи низки ключових футболістів команди.

Останнім часом Аньєллі часто перебуває у Віново, тренувальній базі Ювентуса, де спостерігає за робою команди, повідомляє Repubblica.

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Зазначається, що в Турині незадоволені рівнем гри низки ключових гравців. Зокрема, йдеться про Дугласа Косту, Міралема П'яніча, Алекса Сандро, Блеза Матюйді, Гонсало Інгуаїна та Федеріко Бернардескі. Кожен із них може покинути команду влітку.

Футболістам уже дали зрозуміти, що друга частина сезону стане для них визначальною. Вони повинні продемонструвати, що досі можуть відповідати рівню Ювентуса. Італійська преса вже прозвала ультиматум Аньєллі "битвою за життя" для згаданих виконавців.

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