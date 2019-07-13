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Ювентус може відпустити Періна в Бенфіку – відома сума потенційного трансферу

14:08 70 Читать на русском
Ювентус може відпустити Періна в Бенфіку – відома сума потенційного трансферу
Маттіа Перін / Фото ФК Ювентус

Голкіпер Ювентуса Маттіа Перін може продовжити кар'єру в чемпіонаті Португалії.

Маттіа Перін потрапив на радари Бенфіки, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Португальці готові підсилити воротарську позицію голкіпером Ювентуса за 10 млн євро. На Маттіа очікує потенційний контракт із зарплатою 2,5 млн євро на рік.

Нагадаємо, 26-річний італієць виконує функції другого голкіпера туринців та хоче отримувати більше ігрової практики. Саме цей факт може вплинути на перехід гравця.

У минулому сезоні Серії А Перін провів 9 матчів, в яких пропустив 8 м'ячів.

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